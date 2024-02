Te osoby nie mogą dostać ulgi na dziecko w 2024 roku. Takie są wyjątki OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ulga na dziecko to jedna z najpopularniejszych ulg. Można ją odliczyć nawet jeśli nie zapłaciło się podatku w 2023 roku i rozliczając podatki online nalicza się automatycznie. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy nie otrzymamy pieniędzy z tej ulgi. Jakie to przypadki?

Zwrot pieniędzy z podatku jest możliwy dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych. Najpopularniejsza z nich to ulga na dziecko, którą otrzymują rodzice nawet jeśli w minionym roku nie pracowali. To ulga przysługująca dzieciom nawet do 26. roku życia. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie otrzymamy ulgi prorodzinnej. Oto kilka wyjątków.