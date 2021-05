To już ostatnie dni na składanie wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022! Termin kończy się do 31 maja

Projekty rejonowe zajmą w tym budżecie kwotę 16 milionów złotych, wartość żadnego z nich nie może przekroczyć 600 tysięcy złotych. Inwestycje ogólnomiejskie mogą za to mieć wartość do 2 milionów złotych. Wśród projektów ogólnomiejskich, kwotę 4 mln złotych zajmą te, które będą związane z Zielonym Budżetem. Każdy mieszkaniec Poznania może złożyć maksymalnie trzy wnioski, przy czym każdy wniosek musi być popierany pisemnie przez co najmniej dziesięć osób. Listy wniosków trafią do gabinetu prezydenta miasta, a następnie do poszczególnych merytorycznych wydziałów urzędu i do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Później – te zaakceptowane wstępnie - opiniowane będą przez rady osiedli, znajdą się na listach do głosowania i do 5 listopada, zwycięskie, zakwalifikowane do realizacji pomysły będą ogłoszone mieszkańcom.