To miejsce w Poznaniu wciąż straszy mieszkańców. Stara cegielnia: zobacz zdjęcia!

Cegielnie na Szachtach w Poznaniu

Przedsiębiorstw już nie ma, budynki przestały tętnić życiem, jednak ich pozostałości wciąż o sobie przypominają. Na ten moment tereny dawnej cegielni przy ulicy Mieleszyńskiej to prawdziwa ruina. Miejsce to z roku na rok coraz bardziej niszczeje, a ściany obiektu pokrywają się kolejnymi graffiti.

Na terenie poznańskich Szacht funkcjonowało niegdyś aż sześć cegielni: Fabianowo, Junikowo, Kotowo, Rudnicze, Świerczewo i Żabikowo. Wszystkie z nich, według informacji z portalu szachty.pl, powstały w czasie rozkwitu budowlanego w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku. Działały i produkowały towar aż do lat 90. XX wieku, kiedy to zdecydowano się na likwidację zakładów.

Taki wygląd cegielni stanowi duży kontrast z atrakcyjnym terenem poznańskich Szacht, który Poznaniacy chętnie wybierają jako miejsce do weekendowego odpoczynku ze względu na stawy, liczne drzewa, ścieżki spacerowe i rowerowe, a także wieżę widokową. Pomimo niezachęcającego widoku ruin wiele osób decyduje się na ich odwiedzenie, a przy okazji wykorzystuje to miejsce do sesji zdjęciowych czy spotkań towarzyskich.