To największa inwestycja drogowa w historii powiatu poznańskiego. Będzie kosztować aż 240 milionów złotych!

Budowa dróg: Borówiec – Koninko – lotnisko Poznań-Krzesiny

Przetarg obejmuje dwa zadania: budowę nowej drogi z Borówca, przez Koninko do ulicy Krzesiny w Poznaniu oraz drogi od ulicy Radiowej w Koninku do skrzyżowania z łącznicą węzła Koninko na drodze ekspresowej S11. W ramach inwestycji rozbudowanych i wybudowanych po nowym śladzie zostanie 9 km dróg, powstanie pięć rond a jedno w Borówcu, zostanie przebudowane. Powstaną też wiadukty nad linią kolejową Poznań–Kluczbork oraz drogą powiatową w Koninku i dwa nowe mosty nad rzeką Koplą, a jeden most zostanie wyremontowany.

- To ogromne wyzwanie, największe w naszej 25-letniej historii. Dysponujemy fachową kadrą, zatrudniamy najlepszych specjalistów, dlatego jestem przekonany, że mu podołamy. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na to zadanie

Korzyści dla mieszkańców i powiatu poznańskiego

Przetarg i realizacja inwestycji

Właśnie ogłoszono przetarg. Zadanie podzielone będzie na dwie części, a to oznacza, że wyłonionych zostanie dwóch wykonawców, którzy jednocześnie będą realizować odrębne odcinki dróg. Część pierwsza obejmuje odcinek nowo projektowanej drogi powiatowej (od ulicy Poznańskiej w Borówcu do ulicy Leśnej w Koninku) oraz od ulicy Drukarskiej w Koninku do ulicy Krzesiny w Poznaniu. To odcinek o długości niemal 5,5 km. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 450 dni od dnia podpisania umowy.

Część druga obejmuje budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P (od skrzyżowania z ulicą Radiową do skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11) oraz budowę nowo projektowanej drogi powiatowej od ulicy Leśnej do ulicy Drukarskiej w Koninku. To odcinek o łącznej długości niemal 3,5 km. Wykonawca tej części na realizację zadania będzie miał 500 dni od podpisania umowy.