To ostatnie dni, kiedy w Poznaniu można przejechać się wyjątkowym tramwajem. "Świąteczna bimba" wraca do zajezdni

- Rozświetlony Siemens Combino z numerem bocznym 507 od połowy listopada zeszłego roku kursował na linii 24, a od 24 grudnia jest kierowany do obsługi innych linii komunikacyjnych. Po raz ostatni wyjedzie na trasę w najbliższy weekend

Jak informuje poznańskie MPK, to już ostatnie dni, kiedy na poznańskie torowiska wyjeżdża "świąteczna bimba".

I dodają: - Po święcie Trzech Króli wróci do zajezdni, gdzie bożonarodzeniowe ozdoby zostaną zdjęte. A to nie będzie łatwe zadanie, bo zdemontować trzeba nie tylko 1000 metrów łańcucha świetlnego, ale także wszystkie elementy służące do jego umocowania. Na jakiej linii w ostatnich dniach wozić pasażerów będzie rozświetlony tramwaj, można sprawdzić na stronie i w aplikacji CzyNaCzas.pl, wpisując numer boczny pojazdu - 507.

