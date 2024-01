To prawdziwa gratka dla 75 łasuchów! Weź udział w Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków na czas

Jak podkreślają organizatorzy, udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, które zgłoszą swe uczestnictwo pod nr tel. 61 853 26 51 (pon-pt. 8-14) lub mailowo pod adresem [email protected].

- Zgłoszenia przyjmujemy od 22.01. do 02.02 lub do momentu zapisania 75 uczestników. Zawodnicy są zobowiązani do przybycia w dniu zawodów do godz. 10.30.