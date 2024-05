To są najmodniejsze fryzury dla 50-latek. Ten bob to tegoroczny hit OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Bob po raz kolejny króluje w salonach fryzjerskich. To właśnie taka fryzurę kobiety wybierają najczęściej. To uczesanie, które pasuje młodym dziewczyną i dojrzałym kobietom. A do tego jest prosty w utrzymaniu, idealnie pasuje na co dzień i świetnie wygląda na oficjalne okazje. Mamy dla Was kilka inspiracji. Oto one.