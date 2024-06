Top 10 jezior w Wielkopolsce polecanych na wyjazd z dziećmi. Na te plaże warto wybrać się nie tylko w weekend

Miejsce 1 w Rankingu najatrakcyjniejszych jezior w Wielkopolsce zajęło Jezioro Powidzkie.Jezioro jest oddalone od stolicy Wielkopolski około 90 km, ale biorąc pod uwagę jego walory, warto spędzić te 1 godzinę i 20 minut w aucie. Zatoka Anastazewska jest uznawana za najpiękniejszą zatokę Jeziora Powidzkiego. Wyróżnia się: -czystymi i piaszczystymi plażami-malowniczymi zakolami-lazurową wodą -pomostami, które często stanowią przystanki dla żeglujących turystów. Zatoka Ptasia:-dysponuje atrakcyjnym polem kempingowym -restauracjami z lokalną kuchnią.[sc]Czystość wody w Jeziorze Powidzkim[/sc]Największą zaletą Jeziora Powidzkiego jest krystalicznie czysta woda. Kilka lat temu jezioro to zostało zaliczone do pierwszej klasy pod względem czystości. [sc]Parking przy jeziorze Powidzkim[/sc]Udogodnienia na jeziorze Powidzkim:- wyznaczona strefa w wodzie- strefa na plaży do rekreacji i sportu- na kąpielisku jest pomost, molo- możliwość cumowania sprzętu wodnego- Wydzielone miejsca na grill/ognisko- punkt czerpania wody- kosze na śmieci- toaleta- natryski- ratownik- miejsce na plaży dla dzieci- zakaz wprowadzania zwierząt domowych- do wglądu regulamin kąpieliska- brak przebieralni

Bartłomiej Hypki