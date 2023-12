Tour de Pologne, Cavaliada, Enea Poznań Open. Taki był 2023 rok w poznańskim sporcie

Od stycznia do grudnia kibice w Poznaniu mieli okazję obserwować wielkie imprezy. Wszystko rozpoczęło się od meczu tenisistów stołowych, a zakończyło poznańską Cavaliadą. Przez 365 dni w stolicy Wielkopolski odbyły się imprezy rangi mistrzostw Polski, Pucharu Europy czy Pucharu Świata.

Jednym z największych eventów, jakie miały miejsce w Poznaniu, to powrót po 16 latach jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na świecie - Tour de Pologne. Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody, udało się rozegrać pierwszy etap do końca, choć na finiszu trasy omal nie doszło do dantejskich scen.