PGE Akademia Judo w Poznaniu prosi o pomoc. Sala, w której ćwiczą młodzi zawodnicy, zostanie zburzona!

Poznańscy judocy muszą zebrać niebagatelną kwotę dwóch milionów złotych, by dołożyć do finalnej, szacowanej na 10 milionów kwoty, potrzebnej na budowę ośrodka sportowego z halą. Założyli zbiórkę publiczną na portalu siepomaga.pl i do 26 grudnia zebrali dziesięć tysięcy złotych. Brakuje zatem niespełna 1.99 mln złotych – a czas na ich zebranie upływa 28 lutego. Judocy proszą - pomóżcie, bo dosłownie tracimy siedzibę.

– Mamy już określone miejsce, gdzie stanie nowa siedziba klubu: przy szkole nr 69 przy ul. Jarochowskiego – opowiada Radosław Miśkiewicz, prezes klubu Akademia Judo Poznań. - Nie mamy więc wyjścia: tak jak zadeklarowaliśmy, że zbierzemy dwa miliony, tak musimy je zebrać.

Obiekt sportowy przy Olimpii zostanie zburzony i odbudowany wraz z basenem. Judocy, którzy teraz tam trenują, mogą ćwiczyć do końca czerwca.