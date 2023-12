Tragiczny wypadek w Lesznie. Zginęła 13-latka. Były policjant oskarżony. Usłyszy prawomocny wyrok

- Ważne jest to, w jaki sposób oskarżony zachowywał się tuż po zdarzeniu - i to moim zdaniem powinno wpłynąć na wymiar kary. Przypomnijmy; uderza 13-letnią dziewczynkę, która wpada mu połową swojego ciała do samochodu. Nie zajmuje się tym, bierze saszetkę i ucieka do lasu żeby ukryć ślady swojego przestępstwa. Dopiero później się reflektuje i udaje się z powrotem do auta, aby być obserwatorem tej akcji ratowniczej, bo w ocenie oskarżycielki posiłkowej to nie była pomoc w ratowaniu

- mówiła.

Dodała, że osoby, które były na miejscu zdarzenia wskazywały też na to, że zachowanie oskarżonego było beznamiętne; „oskarżony nie wykazywał żadnych emocji i zachowywał się tak, jakby się nic nie stało”.

- Obrona twierdzi, że to, że oskarżony nie był karany powinno mieć wpływ na treść orzeczenia. Oskarżony nie był karany, ale nie prowadził nieskazitelnego trybu życia; został wydalony z policji, prowadzone były przeciwko niemu liczne postępowania, wprawdzie umarzane, ale prowadzono je. (…) Nie sposób się też zgodzić z tym, że ten wypadek wpłynął na życie oskarżonego. Przez dwa lata ten człowiek funkcjonował normalnie, pracował robił to co lubił, brał udział w zawodach MMA, wydawać by się mogło, że to w żaden sposób nie wpłynęło na jego życie. Po czym po zastosowaniu tymczasowego aresztu przez sąd I instancji - oskarżony znika, nie ma go, nie można go nigdzie odnaleźć, są prowadzone przeciwko niemu czynności poszukiwawcze. Nie można przejść obok tego obojętnie