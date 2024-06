Truskawki - co można zrobić z truskawek latem?

Truskawki - jak je wykorzystać?

Truskawki to niezwykle wszechstronny owoc, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Niezależnie od tego, czy preferujesz słodkie desery, zdrowe śniadania czy orzeźwiające napoje, truskawki zawsze wniosą do Twojej kuchni świeżość i wyjątkowy smak. Sezon na truskawki trwa krótko, więc warto korzystać z ich dobrodziejstw, póki są dostępne.

Koktajl truskawkowy

Truskawkowa sałatka owocowa

Deser z bitą śmietaną i truskawkami

Truskawkowy sorbet

Truskawkowe smoothie bowl

Smoothie bowl to gęstsza wersja koktajlu, idealna na śniadanie. Zmiksuj truskawki z jogurtem i bananem, a następnie przelej do miseczki. Udekoruj plasterkami truskawek, granolą, orzechami i wiórkami kokosowymi.

Ciasto truskawkowe

Truskawkowy dżem

Truskawkowa galaretka

Galaretka z truskawek to lekki i orzeźwiający deser. Możesz użyć gotowej galaretki truskawkowej w proszku lub przygotować ją samodzielnie, dodając do żelatyny świeże truskawki i cukier. Przelej do form i odstaw do stężenia.