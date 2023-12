Trwa strajk w akademiku Jowita w Poznaniu. Samorząd studentów przeciw protestowi, a profesorowie za. "Jowita nie nadaje się do zamieszkania"

Dwugłos na UAM. Profesorowie za studentami, samorząd studentów przeciw strajkowi

Przemysław Czapliński: Walczycie w słusznej sprawie

Strajkujących w Jowicie już kilka razy odwiedził prof. Przemysław Czapliński, który jest pracownikiem Instytutu Filologii UAM.

- Walczycie o kwestię dużo szerszą, a mianowicie o inne myślenie o uniwersytecie. Takie, które uwzględnia w większym stopniu myślenie o studentach, ich codziennych potrzebach i uspołecznianiu go - mówił Czapliński w rozmowie ze Studencką Inicjatywą Mieszkaniową.

Profesor odniósł się do pomysłów na poprawę sytuacji studentów w Polsce - przede wszystkim rozmowy, prowadzone we wszystkich możliwych konfiguracjach - za zamkniętymi drzwiami, ale także na forum publicznym. Istotne jest to, aby studenci byli w stanie wybrać swoich reprezentantów, a ci umieć rozmawiać w imieniu ogółu. Studenci muszą być we wszystkich tych jednostkach, gdzie podejmuje się decyzje czy nadać im większą sprawczość.