"To metody czyścicieli kamienic". Studenci protestowali przeciwko represjom władz UAM Poznań. Zobacz zdjęcia

- Studenci zdecydowali się na okupację akademika, aby przyciągnąć uwagę władz uczelni do problemów związanych z warunkami mieszkaniowymi. Zamiast wysłuchania środowiska studenckiego, władze zdecydowały się na represyjne środki, takie jak odcięcie dostępu do podstawowych udogodnień. Protest ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec tych działań oraz podkreślenie determinacji studentów w dążeniu do uszanowania ich prawa do wyrażania opinii. Studentki i studenci pragną podkreślić, że nie ulegną presji i nie zrezygnują ze swoich postulatów - zaznacza Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa.