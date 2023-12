– wyliczał.

Po pierwszych kęsach mówił tak:

– No nie bardzo. Są takie mocno spieczone z zewnątrz, a w środku "puste" jakby. No to jest totalny "skam" jak dla mnie. 20 złotych za takie frytki. No "żal.pl". No szkoda słów, szczerze mówiąc. Myślałem, że szaszłyk miał dużą marżę, ale tutaj to już chyba "wyżyny". Na plus jedynie, że są gorące, że są świeżo wyjmowane. To jest chyba jedyny z plusów