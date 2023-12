Znany YouTuber odwiedził Gniezno. Próbował słynnych zapiekanek pani Ani! "Jestem w szoku"

YouTuber Książulo znany jest w polskiej sieci od lat. Szymon Nyczka, bo tak się nazywa, tworzy nagrania, w których podróżuje po Polsce i ocenia jedzenie, zwłaszcza w małych, lokalnych gastronomiach. Tym razem przyjechał do Gniezna spróbować zapiekanek pani Ani z ul. Mieszka I. Jak je ocenił?

Zaczęło się niewinnie, bo od wpisu lokalnego działacza i radnego miasta, Tomasza Dzionka. Pod koniec listopada dodał post na Facebooku, w którym chwalił lokalną budkę z jedzeniem. Nie jest to byle jakie miejsce, bo zapiekanki i frytki z ulicy Mieszka I zna każdy szanujący się gnieźnianin, a w południe ustawiają się do niej tłumy. Post z pochwałą dla jedzenia od przesympatycznej właścicielki, pani Ani, trafił na stronę „Dziadkowie Biznesu”, która opowiada o ludziach, od lat prowadzących lokalne firmy. Pod postem pojawiła się lawina oznaczeń Książula, więc postanowił przybyć do Gniezna, w ramach trasy po polskich jarmarkach.

Choć mężczyzna nagrywał 29 listopada, film pojawił się na jego kanale 10 grudnia. Na nagraniu Książulo najpierw chwali katedrę, potem spaceruje po Rynku. W końcu trafia na ul. Mieszka I. Przy okienku zamówił: frytki, frytki z surówką, zapiekankę, zapiekankę z surówką, hot-doga z surówką i bułkę z pieczarkami. Za całość zapłacił mniej niż 50 złotych, co wywołało jego zaskoczenie. Ceny nie są tam wygórowane, bo najdroższe danie kosztuje…. 9 złotych i jest to prawie półmetrowa zapiekanka z surówką. Tyle samo kosztuje hot dog z surówką, a te same smakołyki bez surówki to koszt 8,50 zł.

- Nie jadłem nigdy zapiekanki z surówką – zaczął Książulo. - Myślałem, że to nie będzie dobre, bo tak widziałem w głowie, że zapiekanka z surówką to połączenie nietypowe. Jestem w szoku, bo to nawet smakuje – dodał ucieszony, podkreślając, że surówka jest wyjątkowo dobra, bo czuć, że jest „craftowa”, czyli własnoręcznie robiona.

Bułka z kolei w opinii Nyczki jest z wierzchu chrupiąca, ale w środku delikatna, co także robi wrażenie.

- Jak będziecie w Gnieźnie, to tego po prostu trzeba spróbować – dodał. Podobnie smakowały Książulowi kultowe w Gnieźnie frytki z surówką i serem (9 zł), ale też same frytki, które porównał do domowych, które niegdyś przygotowywała mu prababcia. Podobne zdanie miał na temat hot-doga z surówką. Choć, jak wspomniał, nie jest fanem hot dogów, to ten gnieźnieński jest wyjątkowo smaczny. Kultowa bułka z pieczarkami także mu smakowała. Podobne zdanie jak Książulo miał jego kompan, Wojek. Mężczyźni zgodnie stwierdzili, że są to jedne z najlepszych fast-foodów domowej roboty w Polsce.

Przypomnijmy, że budka z jedzeniem pani Ani znajduje się na ul. Mieszka I, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską, niedaleko targu. Jedzenie jest robione przez panią Anię i jej pracowniczki. Jak podaje radny Dzionek, co rano przywożone są ziemniaki i warzywa, które od podstaw są przygotowywane, aby trafić do mieszkańców miasta. Lokal działa od kilkudziesięciu lat i cieszy się dobrą opinią kupujących.

Źródło: gniezno.naszemiasto.pl

