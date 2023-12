Piąty dzień okupacji DS Jowita. Studenci odpowiadają kanclerzowi. “Czekamy na pozwy Panie Marcinie”

Jak podkreślają studenci, nie walczą oni wyłącznie dla siebie, ale również dla poznaniaków, aby ceny wynajmu mieszkań w mieście nie rosły. Studenci odnieśli się również do briefingu zorganizowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza.

- Uważamy, że była to “pijarowa wydmuszka”, nie zostaliśmy nawet zaproszeni na tę konferencję. Jedyne, co nam zaproponowano, to spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Nie zgodziliśmy się na nie – opowiada Straszewski.