"Możemy tak siedzieć jeszcze długo". Trwa strajk okupacyjny w akademiku Jowita w Poznaniu. Padła ważna deklaracja rektorki UAM

To, że w Jowicie odbywa się protest jest wiadome od samego wejścia. Tuż nad drzwiami do budynku powiewa ogromny baner, a na drzwiach, które prowadzą do sal konferencyjnych wisi szary karton z napisem „Strajk okupacyjny”. To tam siedzą, grają w planszówki, uczą się i śpią studenci okupujący budynek.

- Jestem tu już 4 dzień na okupacji. W tym momencie dalej czekamy na odpowiedź władz uniwersytetu, żeby ustosunkowały się do naszych żądań

– mówi Jakub, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Kanclerz odwiedził nas już w piątek i powiedział, że odpowiedzi możemy oczekiwać w poniedziałek

– dodaje.

Tak wygląda życie w okupowanym akademiku!