Studenci okupują akademik w Poznaniu! Mają śpiwory, jedzenie i ubrania na zmianę. Trwa strajk w Domu Studenckim Jowita. Zobacz zdjęcia

Przed Domem Studenckim Jowita znowu zawrzało. Kilkadziesiąt osób spotkało się pod Domem Studenckim Jowita, by ponownie zaprotestować, jednak nikt nie spodziewał się tego, co stało się później. Studenci wrócili do Jowity i zaczęli okupację budynku. W sali konferencyjnej pojawiły się śpiwory, zapasy jedzenia i ubrania na zmianę.

- Zostajemy tutaj. Będziemy tutaj co najmniej przez noc

- mówi Jakub Straszewski, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Po godz. 16:00 przed Jowitą przy ul. Zwierzynieckiej spotkali się protestanci. Na transparentach można było przeczytać różne hasła: "Studia nie tylko dla bogatych", "Mieszkanie prawem nie towarem", "Wszystkich nas nie wyrzucicie" czy "Uczelnia to nie korporacja". Na największym napisano: "Studia bez pustego portfela. Chcemy tanich akademików i wyższych stypendiów socjalnych".