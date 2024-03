Trwają zapisy na 12. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP

W ramach imprezy zaplanowano aż czternaście biegów dedykowanych dzieciom i młodzieży, które będą rozgrywane na różnych dystansach, adekwatnie do wieku uczestników. Zawody rozegrają się na dystansach 250 metrów (dzieci z rocznika 2017 i młodsze), 500 metrów (dzieci z roczników 2013-2016), 1000 metrów (dzieci i młodzież z roczników 2007-2012), 1500 metrów (młodzicy z rocznika (2009-2010) oraz 2000 metrów (juniorzy z roczników 2005-2008). Główny bieg w kategorii open odbędzie się na dystansie 3 kilometrów. W sztafecie na dystansie 3x500 metrów rywalizować będą zespoły składające się z dzieci oraz ich rodziców.

Szczegółowy program minutowy można znaleźć pod tym LINKIEM.

12. edycja Biegu im. o. Józefa Jońca SP odbędzie się na osiedlu Jana III Sobieskiego. Centrum zawodów, start oraz meta zostaną zlokalizowane na boisku szkolnym organizatora. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10:00. Na mecie czekać będą medale, a najlepsi biegacze otrzymają puchary i upominki. Zapisy przez internet są otwarte do 5 kwietnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Link do zapisów znajduje się TUTAJ.

Organizowana nieprzerwanie od 2011 roku impreza ma na celu promocję aktywności biegowej wśród osób w każdym wieku. Patronem biegu jest o. Józef Joniec SP, pijar, który 10 kwietnia 2010 zginął w Katastrofie Smoleńskiej. Jego postać jest niezwykle ważna dla promocji sportu oraz wartości edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną.