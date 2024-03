Tu wykąpiesz się w jeziorze w Poznaniu. Sprawdź, które kąpieliska zostaną uruchomione w 2024 roku!

Te kąpieliska w Poznaniu będą do dyspozycji mieszkańców

Plaże nad poznańskim jeziorami co roku cieszą się bardzo dużą popularnością. Zwłaszcza w upalne dni przyciągają one tłumy mieszkańców i turystów. W tym roku legalne kąpieliska będą działały nad trzema poznańskimi jeziorami:

Te kąpieliska były w sezonie zamykane

W uzasadnieniu do uchwały, którą radni podejmują co roku, określono ile osób może jednocześnie przebywać na kąpielisku. Na poszczególnych kąpieliskach jest to: