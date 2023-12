Tunel kolejowy w Kobylnicy. Wielkie otwarcie w samo południe

Starostwo Powiatowe w Poznaniu dodaje, że do budowy tunelu zużyto ponad 5,1 tys. metrów sześciennych betonu i ponad 560 ton stali, wywieziono też około 32 tys. metrów sześciennych ziemi, ułożono blisko 3,2 tys. metrów kwadratowych kostki brukowej i ponad 3,2 tys. metrów krawężników.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wykorzystaniu środków krajowych i unijnych efektywnie współpracują z samorządami, aby – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – zastępować przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami - mówił dla kolejowegoportalu.pl Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Pozytywne efekty inwestycji będą szczególnie widoczne w Kobylnicy, gdzie z przejazdu korzystało dotąd ok. 86 pociągów i ok. 12 tys. samochodów na dobę.

Kierowcy nie będą już zatem czekać na przejazd pociągów.