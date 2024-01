TVP Poznań ma nowego dyrektora. Wcześniej kierował portalem powiązanym z MTP. "Koniec groteskowego koszmaru"

TVP Poznań ma nowego dyrektora

- Nie ma ani sekundy do stracenia w budowaniu jakości i odporności polskiej demokracji, dlatego w najbliższych dniach: dział PR w TVP Poznań w praktyce stanie się działem edukacji medialnej. (...) Zdemokratyzujemy dostęp do produkcji telewizyjnej . Ogłosimy konkursy na prowadzenie programów dla NGO. (...) Publicystyka będzie mieć format roboczo nazwany - Wielkopolska Europa. (...) Będziemy sceną dla młodych wielkopolskich artystów, dla ich prac, utworów - zapowiedział wstępnie zmiany w poznańskiej TVP Jan Józefowski.

Decyzją Tomasza Syguta nowym dyrektorem poznańskiego TVP został Jan Józefowski . Na razie jest on osobą pełniącą jego obowiązki. Wcześniej był redaktorem naczelnym i udziałowcem lokalnego portalu "wPoznaniu.pl", który jest częścią Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pracował między innymi w telewizji WTK i Radiu Emaus. Od 2014 do 2016 roku był reporterem w TVP Poznań.

Jan Józefowski zapowiada rozliczenie propagandy

Koniec "groteskowego koszmaru"

Sami pracownicy TVP Poznań mówią nam, że o objęciu funkcji dyrektora przez Jana Józefowskiego mówiło się od kilku dni. Dziś pojawił się on w siedzibie TVP Poznań. Nie doszło jeszcze do spotkania pracowników z nowym dyrektorem. Przedstawił on jednak swoje propozycje zmian w mailu skierowanym do pracowników TVP.