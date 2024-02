Tyle dni będziemy czekać na zwrot pieniędzy z podatku w 2024 roku. Mamy przykłady z 2023 roku

Koniecznie zobaczcie: Oto sytuacje, kiedy urząd skarbowy może do nas zadzwonić . Mamy listę

Od 15 lutego można złożyć zeznanie podatkowe za 2023 rok. To ile będziemy czekać na pieniądze zależy od nas. Im szybciej złożymy zeznanie tym szybciej dostaniemy zwrot pieniędzy.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie zeznania podatkowego online nie tylko będziemy mniej czekać, ale na koniec dostaniemy przybliżony czas zwrotu pieniędzy.

Na złożenie zeznania mamy czas do 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli jednak tego nie zrobimy system złoży go za nas automatycznie. Warto jednak to zrobić, sprawdzić swoje zeznanie i wprowadzić ulgi podatkowe, które nam przysługują.