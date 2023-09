Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu w 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu?

Polski Ład miał wprowadzić limity płatności gotówką. Limity miały dotyczyć pojedynczej transakcji. I miały dotyczyć zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Z pomysłu wprowadzenia limitów od 1 stycznia 2024 roku jednak się wycofano i nie zostanie on wprowadzony.

Ile pieniędzy można trzymać w domu?

Wprowadzenie limitu płatności gotówką (które miały być wprowadzone) nie powodowały żadnych ograniczeń dotyczących posiadania przez nas gotówki. To ile chcemy trzymać pieniędzy w domu to jedynie nasza decyzja i możliwości finansowe. Warto jednak pamiętać, że trzymanie pieniędzy w domu wymaga odpowiednich zabezpieczeń.

Minusem trzymania pieniędzy w domu jest fakt, że one nie pracują i z czasem niestety tracą na wartości. Trzymanie pieniędzy w banku w ostatnich latach też niestety jest słabo oprocentowane.

Gotówka w domu to jednak wolność, anonimowość i dostęp do pieniędzy od razu, co może mieć duże znaczenie w sytuacjach awaryjnych, niespodziewanych.