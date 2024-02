Ukraińcy wciąż dobrze myślą o Polakach. Nasze nastawienie nieco się zmieniło. Wojna w Ukrainie trwa już dwa lata

Wyniki te pokazują również, że Ukraińcy wciąż dobrze myślą o Polakach. Pozytywne nastawienie do nas ma aż 88 proc. z nich, z czego najbardziej przyznają się do tego kobiety (91 proc. do 85 proc. mężczyzn).

Wojna w Ukrainie trwa 2 lata. Co Polacy myślą teraz o Ukraińcach?

A co my, Polacy myślimy o Ukraińcach? Okazuje, się, że w ciągu ostatniego roku część nas zmieniła nastawienie na bardziej negatywne. Taką zmianę postawy deklaruje 26 proc. Polaków. Głównie to osoby młode - w wieku 25-34 lata (33 proc.) a także w wieku 18-24 lata i 35-44 lata (po 30 proc.). Aż 56 proc. Polaków nie zmieniło swojego nastawienia do Ukraińców, a 7 proc. ocenia, że jest ono bardziej pozytywne niż w ubiegłym roku.