Utrudnienia drogowe w Poznaniu: Rozpoczyna się kolejny etap remontu ronda Rataje

Drogowcy zajmą rejon przystanku po południu. W pobliżu wejścia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zerwana będzie dotychczasowa nawierzchnia z kostki brukowej i położona nowa, tym razem asfaltowa.

- Z tego powodu maksymalnie do końca miesiąca wygrodzony będzie jeden pas ruchu, najbliższy budynkowi urzędu – zapowiada Zarząd Dróg Miejskich. - Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności. Na czas prac przystanek zostanie przesunięty w okolice kościoła oo. Dominikanów.

Przypominamy też, że w nocy z poniedziałku na wtorek, z 24 na 25 sierpnia, rozpocznie się kolejny etap prac na rondzie Rataje i wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.

- Dotyczyć one będą zarówno samej tarczy ronda, gdzie wyłączony zostanie skrajny, wewnętrzny pas jak i ul. Zamenhofa i Krzywoustego – informuje ZDM. - Dla jadących ul. Krzywoustego od centrum w stronę ronda wyłączony zostanie z ruchu zewnętrzny pas ruchu. Dla wjeżdżających na rondo ul. Krzywoustego od strony autostrady wyłączony z użytkowania zostanie wewnętrzny pas ruchu. Natomiast na ul. Zamenhofa nieprzejezdny będzie pas zewnętrzny (w stronę ronda), już przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. Wjazd na rondo będzie odbywał się pasem środkowym, pozwalającym na jazdę we wszystkich kierunkach i wewnętrznym, służącym wyłącznie do jazdy w lewo.

