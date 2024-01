Uwaga, konkurs ZDM! Pomóż wygrać tablicę z nazwą ulicy w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskim w Poznaniu ogłosił dodatkową turę konkursu "Tablice i ulice". Oznacza to, że do wzięcia są kolejne tablice z nazwami ulic. Tym razem są to: Brzoskwiniowa, Wandy, Chmielna, Mazurska, Skromna, Chłodna oraz Serdeczna.

ZDM Poznań