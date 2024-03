Uwaga na oszustów! Ktoś podszywa się pod pracowników Biblioteki Raczyńskich i usiłuje wyłudzić dane

- Dochodzą do nas informacje, że odbierają Państwo telefony od kogoś, kto podszywa się pod numery biblioteczne, a rozmowy mają na celu wyłudzenie danych. Biblioteka zgłosiła sprawę na policję i podjęła kroki w celu jej wyjaśnienia. Bardzo prosimy, by jeśli dojdzie do takiej sytuacji, też zgłaszali ją Państwo na policję