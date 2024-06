Co warto wiedzieć o prądzie elektrycznym?

Kiedy nagle zniknie prąd w Twoim mieszkaniu czy domu, pierwszą myślą jest, gdzie zgłosić tę sytuację. Odpowiedź jest prosta: zgłoszenie awarii prądu jest możliwe pod bezpłatnym numerem 991 . Linia ta jest dostępna 24 godziny na dobę , więc bez względu na to, kiedy problem się pojawi, możesz szybko zgłosić awarię.

Prąd elektryczny to nic innego, jak ukierunkowany przepływ ładunków elektrycznych. Wyróżniamy prąd stały, zmienny oraz przemienny, z którym mamy do czynienia w domowych gniazdkach. Prąd przemienny charakteryzuje się tym, że jego wartości chwilowe zmieniają się okresowo, co pozwala na efektywne przesyłanie energii na duże odległości.