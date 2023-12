W obronie praw człowieka. Dzieci piszą listy w Maratonie Pisania Listów w Poznaniu

Maraton Pisania Listów to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka, która organizowana jest przez Amnesty International. Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który odbywa się 10 grudnia, miliony ludzi na świecie jednoczą siły, by wesprzeć konkretne osoby. Listy pisane są do decydentów, którzy mają realny wpływ na losy bohaterów i bohaterek akcji.

Akcja odbywa się także w Poznaniu. W tym roku zorganizowała ją między innymi Fundacja Edukacyjna Ferajna, która zajmuje się wsparciem edukacyjnym dzieci, które realizują obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej.