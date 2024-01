W Poznaniu powstanie nowa szkoła. Na Strzeszynie wmurowano kapsułę czasu. Zobacz zdjęcia

- Sami jesteśmy ciekawi jak np. Jeżyce Północ wpłyną na sytuację szkół jeżyckich, czy tam też nie zaistnieje w przyszłości konieczność rozbudowy szkoły np. na Przybyszewskiego i Bukowskiej. Także tutaj nie ma co spekulować w tej chwili, ale wiadomo, że w przypadku szkół rejonowych, podstawowych, one muszą być w bliskim sąsiedztwie mieszkających uczniów. Wiadomo, że taki promień obejmujący każdą szkołę podstawową to jest plus minus 3 km - mniej więcej dzieci powinny mieć taką odległość do szkoły. Tam, gdzie nie ma spełnionego tego warunku - tak jest często w różnych gminach - trzeba organizować transport dzieci do szkoły - mówił Mariusz Wiśniewski.