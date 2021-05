W przyszłym tygodniu kolejna edycja zawodów CSI4* w skokach przez przeszkody. Na poznańską Wolę przyjadą czołowi jeźdźcy z kraju i Europy

Pierwszy szereg Kieconia Jednym z faworytów poznańskich zawodów będzie niedawny zwycięzca konkursu głównego CSI2* w Olszy koło Śremu, czyli Mściwoj Kiecoń. Zawodnik KJ Agro-Handel Śrem nie zabiera na Wolę zwycięskiej z Olszy „Codeiny”, ale to nie znaczy, że nie będzie się liczył w walce o najwyższą stawkę.

Swój akces do CSI4* zgłosili zawodnicy z aż 26 krajów. Kibice mogą też być pewni, że start w 4FOULEE planuje praktycznie cała polska czołówka, włącznie z medalistami ostatnich mistrzostw kraju: Wojciechem Wojciańcem, Jarosławem Skrzyczyńskim i Krzysztofem Ludwiczakiem. W konkursach skokowych, poza rywalizacją na najwyższym europejskim poziomie w CSI4*, zawodnicy mogą spróbować swoich sił również w konkursach dla młodych koni sześcioletnich oraz CSI1* (Mała Runda – 130 cm, Elite Tour – 110 cm).

– „Codeinę” zastąpią konie z pierwszego szeregu, czyli „Baccord” i mój nowy nabytek, 10-letnia klacz „Idealisca”. Nie chodzi o to, że tym razem ich kolei, tylko konie trzeba dopasować do wysokości przeszkód. Oczywiście też muszę brać pod uwagę kalendarz startów. Bezpośrednio z Poznania pojadę z kadrą na Puchar Narodów do Danii, a potem czekają mnie zawody CSI5* w Sopocie. Nie mogę więc wszędzie startować na tym samym koniu. O pomyłce w wyborze nie może być mowy, bo jeździectwem zajmuję się od 20 lat i znam swoje konie na wylot – tłumaczył Mściwoj Kiecoń, który pochodzi z okolic Gubina.

Ranking mówi prawdę o koniach

Wygrana w Olszy dodała mu skrzydeł i jeszcze bardziej optymistycznie nastawiła do kolejnych startów w sezonie.

– Po roku pandemii i zawieszenia imprez cztero- i pięciogwiazdkowych wszyscy odczuwamy głód skakania. Z tego, co wiem to w Poznaniu lista zgłoszeń zapełniła się błyskawicznie. Będą najlepsi Polacy i kilku zawodników z TOP 50 światowego rankingu – dodał Kiecoń.