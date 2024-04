W wielkopolskich lokalach wyborczych tłumów nie było. Taka była frekwencja w drugiej turze wyborów w województwie wielkopolskim

Frekwencja wyborcza w Poznaniu i w województwie wielkopolskim

Podczas drugiej tury wyborów frekwencja nie zachwyciła. W całej Polsce wyniosła ona 44,06%. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 12 051 596 osób, a tymczasem liczba kart ważnych wydanych do głosowania to 5 310 432.

Najwyższa frekwencja w Polsce padła w gminie Odrzywół w województwie mazowieckim. Wynik frekwencji wyniósł tam aż 73,62 proc. Z kolei w gminie Miastko w województwie pomorskim to zaledwie 28,45 proc., co daje tej gminie najniższą frekwencję w całym kraju.