W zaklętym kręgu kontroli. Coraz więcej dzieci zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Problem narasta

Pobyt w szpitalu jest zawsze ostatecznością, a podjęcie decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce jest dla rodziców niezwykle trudne. Czasem nie ma jednak innego wyjścia.

- wspomina Anna.

Dzień, w którym nastolatka została umieszczona w szpitalu, był najtrudniejszy dla niej i jej rodziny.

- Kiedy powiedzieliśmy Kasi, że idzie do szpitala, dostała takiej mocy, że mąż z najstarszym synem nie byli w stanie zaprowadzić jej do samochodu. Próbowała uciekać, ale przygotowaliśmy się na to, zabierając jej klucze. Był to obraz jak z filmu, kiedy na odwyk zabierana jest osoba uzależniona od narkotyków. Był krzyk, płacz i groźby. Nasłuchaliśmy się, że nas nie kocha i nigdy nam nie wybaczy. Na izbie przyjęć spędziliśmy kilka godzin i przez cały ten czas robiła mi sieczkę z mózgu. Zapewniała, że sobie poradzimy, że jak ją zostawię, to nigdy nie odbuduję tej relacji. To nie było moje dziecko. To była jedna wielka choroba. Kasia wielu ze swoich zachowań nie pamięta, bo z niedożywienia jej mózg nieprawidłowo funkcjonował