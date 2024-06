Waloryzacja emerytur 2024: w czerwcu emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych! SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Waloryzacja emerytur 2024

Waloryzacja obejmuje środki zgromadzone przez przyszłych emerytów do 31 grudnia poprzedniego roku. Zwiększenie wartości składek zostaje dopisane do kont w ZUS z dniem 1 czerwca. Informacja ta jest istotna dla osób rozważających przejście na emeryturę, gdyż korzystniej jest to zrobić w drugiej połowie roku, najlepiej od lipca.

Kiedy przejść na emeryturę?

"Dziennik Fakt", cytowany przez portal interia.pl, przedstawia przykład 60-letniej kobiety, która zgromadziła 500 tysięcy złotych na swoim koncie emerytalnym. Jeśli przejdzie na emeryturę w pierwszej połowie 2024 roku, jej miesięczne świadczenie wyniesie około 1893 złote (kapitał podzielony przez 264 miesiące przewidywanego życia). Natomiast jeśli zdecyduje się poczekać do lipca i skorzystać z waloryzacji o 14,9%, jej kapitał wzrośnie do ponad 574 tysięcy złotych, co podniesie jej miesięczne świadczenie do około 2174 złote, czyli prawie 200 złotych więcej.

Podstawowa zasada jest prosta: im więcej pieniędzy zgromadzonych na koncie w ZUS i im wyższy wiek, tym wyższa emerytura.