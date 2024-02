Warta Poznań jedzie do "Kotła Czarownic". Spotkanie z Ruchem nie musi być łatwiejsze od meczu z mistrzem Polski

- Nastawiamy się, że to będzie trudny mecz. W Chorzowie zawsze gra się ciężko. Nawet jeśli Ruch przegrywał, to ich przeciwnicy zawsze mieli trudne zadanie. Są bardzo agresywni jeśli chodzi o obronę, co było widać w ostatnim spotkaniu z Legią. Żeby wrócić do Poznania ze zdobyczą punktową, będziemy musieli być dobrze zorganizowani i skoncentrowani do ostatniej minuty spotkania