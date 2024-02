Wyjątkowa koszulka na wyjątkową imprezę. Trwają zapisy do Kibolskiej Dychy w Poznaniu

II edycja Kibolskiej Dychy

W niedzielę 24 marca, w okolicach Toru Regatowego Malta, odbędzie się II edycja Biegu Kibiców Kolejorza, czyli Kibolska Dycha. Format zawodów pozostaje bez zmian – uczestnicy zmierzą się z trasą o długości 10 kilometrów, co wymaga niemal dwukrotnego okrążenia jeziora. Uczestnikom na ukończenie wyzwania wyznaczono limit czasowy 120 minut. Oficjalny początek biegu zaplanowano na godzinę 11. Przed startem odbędzie się sesja fotograficzna z udziałem wszystkich biegaczy, po której zostaną skierowani do swoich sektorów startowych.

Organizatorzy zapewnią dostęp do strefy gastronomicznej. Będzie tam można nabyć posiłki oraz rozgrzać się gorącą kawą lub herbatą.

Uczestnictwo w biegu jest otwarte również dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach, z możliwością wyboru między dystansem 5 a 10 kilometrów.

Zapisy na bieg będą możliwe do 8 marca lub do momentu, gdy zostanie opłaconych 1922 pakietów startowych. Uczestnicy, którzy opłacą swój pakiet do 25 lutego, będą mogli odebrać go w pierwszych dniach funkcjonowania biura zawodów, czyli od 18 marca. W przypadku opłacenia pakietu po 25 lutego, odbiór będzie możliwy od 21 marca.

Organizacją biegu zajmują się Stowarzyszenie Kibiców Kolejorza, Stowarzyszenie Wiara Lecha oraz centrum Kibice Razem-Lech Poznań.