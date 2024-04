Warta Poznań na własne życzenie komplikuje sobie sytuację w lidze. Zobacz oceny Zielonych

Piłkarze Warty Poznań po remisie z Zagłębiem Lubin (1:1) po raz drugi w tym tygodniu zmierzyli się z zespołem z Dolnego Śląska. W sobotni wieczór piłkarze pod wodzą trenera Dawida Szulczka udali się do Wrocławia na spotkanie ze Śląskiem, który zupełnie nie przypomina drużyny z jesieni. Podopieczni trenera Jacka Magiery w 2024 roku w 7 spotkaniach zdobyli zaledwie 6 punktów.

Pierwsza połowa była nudna jak flaki z olejem. Warta Poznań nie podjęła żadnych kroków w stronę pokonania Rafała Leszczyńskiego. Po 45 minutach warciarze schodzili bez żadnego strzału, a xG (liczba oczekiwanych goli) była równie mizerna i wyniosła zero. Ani Adam Zreľák, ani Marton Eppel nie zrobili nic, by ucieszyć swoich fanów.

Śląsk również nie był mega widowiskowy, ale za to skuteczny. W 26. minucie fantastycznym strzałem zza pola karnego popisał się Matías Nahuel, nie dając szans Jędrzejowi Grobelnemu, i to gospodarze schodzili do szatni z jednobramkową przewagą.

Po przerwie, Zieloni musieli radzić sobie bez Tomasa Prikryla. Czech po pięciu minutach drugiej połowy zobaczył drugą żółtą kartkę i osłabił swój zespół. Paradoksalnie, goście grali się lepiej, bowiem kilkanaście sekund później zdobyli wyrównującą bramkę, którą konkretnie strzelił... Śląsk. Łukasz Bejger, będąc naciskanym przez rywala, sam wpakował piłkę do własnej siatki.