Warta Poznań: Nie będziemy turystami. Nawet dla 1 procenta trzeba walczyć o zwycięstwo!

Awans Warty Poznań do pucharów to byłby wynik ponad stan - mówią eksperci

- Bardzo jestem wdzięczny zespołowi nie tylko za ten sezon, ale za dwa lata wspólnej pracy. Osiągnęliśmy wielki sukces i trzeba to podkreślać. To jest niesamowity wyczyn tych chłopców, bo tyle radości dali klubowi i kibicom, którzy nie tylko cieszyli się z nami po zwycięstwach, ale też mocno wspierali po porażkach. Dzięki temu sukcesowi klub w szybszym tempie może się rozwijać - mówi trener Piotr Tworek.

- Byliśmy źli na siebie, że ten mecz nie ułożył się tak jak sobie to planowaliśmy. Najbardziej frustrujące jest, że pozwoliliśmy, by rywale strzelili nam trzy gole i to po kontratakach, co nie zdarzyło się nam od dawien dawna. Każda porażka wywołuje u nas sportową złość. Mam nadzieję, że przekuje się ona na zwycięstwo w Krakowie - twierdzi Piotr Tworek.

Czytaj też: Warta Poznań z nowym sponsorem klubu. To kolejna firma idealnie pasująca do Zielonych

Statystycy obliczyli, że Warta ma tylko 1 procent szans na awans do europejskich pucharów.

- Nie wyobrażam sobie byśmy pojechali turystycznie do Krakowie, a wszystkie mecze ułożyłyby się pod nas. Żałowalibyśmy do końca życia tego ostatniego meczu. Jedziemy z nastawieniem, by wygrać w Krakowie. To jest punkt wyjścia. Na pewno musimy zagrać lepiej niż przeciwko Śląskowi i nie dać sobie strzelić gola. Stać ten zespół, by zachował czyste konto w tym meczu. Trzeba wymazać porażkę ze Śląskiem dobrą grą w obronie, bo z tym mieliśmy duże problemy - dodaje Piotr Tworek.