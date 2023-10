Warta Poznań pójdzie za ciosem? Do Grodziska Wielkopolskiego przyjeżdża ekipa Vukovicia

- W tym roku nie będziemy grać otwartej piłki. Zagraliśmy tylko tak raz - było to z Radomiakiem - straciliśmy trzy bramki. Nie stać nas w tej rundzie na to, aby zagrać otwartą piłkę. Będziemy kontynuować to, co gramy do tej pory. Kiedy jednak już się bardziej zgramy i ta drużyna będzie lepiej funkcjonować, dojdą nowe twarze, będziemy grać lepiej. Chciałbym grać tak jak wiosną 2022 roku - kończy.