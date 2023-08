Warta Poznań remisuje z Ruchem Chorzów 2:2. Lis wypada za bandy reklamowe, a Szymonowicz trafia do szpitala

Pechowy remis Warty Poznań. Lis za bandami, Szymonowicz w szpitalu

Poniedziałkowe spotkanie zamykało 4. serię gier. Zieloni w długi sierpniowy weekend podejmowali u siebie Ruch Chorzów. Był to jeden z bardziej wyjątkowych spotkań dla Warty w tym sezonie. Ostatni pojedynek między tymi ekipami w ekstraklasie odbył się 31 maja 1995, czyli ponad 28 lat temu. Wówczas kibice mieli przyjemność obserwować widowisko, które obfitowało aż w 7 bramek.

Ten gol tylko rozochocił przyjezdnych, którzy byli w poniedziałkowym wspierani przez 600 fanów, którzy wybrali się do Wielkopolski na ten pojedynek. Swędrowski chwilę później miał dobrą sytuację na podwyższenie rezultatu, natomiast swoją niezłą okazję miał także Daniel Szczepan.

W 28. minucie spotkania do kolejnej groźnej sytuacji doszło z udziałem zawodnika Warty. Najpierw błąd przy wybiciu popełnił Adrian Lis. Golkiper poznaniaków chcąc naprawić sytuację, ścigał się ze Szczepanem. Zawodnik Ruchu lekko odepchnął na bandy reklamowe bramkarza Zielonych, a ten zaliczył upadek za nimi i potrzebował pomocy fizjoterapeutów. Przez chwilę Lis kontynuował grę, ale po 4 minutach pierwszy golkiper dwukrotnego mistrza Polski usiadł na murawie i poprosił o zmianę.

Pomimo że pierwsza część gry trwała łącznie 55 minut (aż 10 minut doliczonych), to na boisku nie działo się zbyt wiele. Pod koniec połowy warciarzom udało się wywalczyć rzut karny, a jedenastkę na gola zamienił Kajetan Szmyt.

Druga połowa była zdecydowanie mniej emocjonująca od pierwszych 45 minut. Warta miała jedno zadanie, nie stracić bramki. Ruch natomiast nie potrafił stworzyć sobie klarownej sytuacji, by doprowadzić do wyrównania. Jeśli ktoś był bliższy zdobycia kolejna bramki była to zdecydowanie Warta. Świetną indywidualną akcją popisał się Szmyt. Młodzieżowiec Zielonych zakręcił w polu karnym Ruchu, jednak jego strzał został zatrzymany przez Tomasza Wójtowicza.

W 70. minucie nastąpiła kolejna wymuszona zmiana. Na murawę położył się Szur, który zderzył się z Szymonowiczem. Obrońcy Niebieskich zakręciło się i z pomocą medyków opuścił boisko.