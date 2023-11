Warta Poznań wyjazdy do Łodzi będzie wspominać bardzo dobrze. Zieloni pokonali Widzew 1:0. Premierowe trafienie nowego nabytku

Warta Poznań pojechała do Łodzi pozytywnie nastawiona. Po pierwsze była po zwycięskim meczu w Fortuna Pucharze Polski, w którym pokonali Stal Brzeg 4:0 i awansowała do 1/8 finału tych rozgrywek. Po drugie, rok 2023 dobrze kojarzył się podopiecznym trenera Dawida Szulczka. W marcu wygrali właśnie z dzisiejszym rywalem - Widzewem - 2:0, natomiast w tej rundzie zwyciężyli z ŁKS-em, który od 18 meczów nie przegrał na swoim stadionie ligowego pojedynku.

Przez pierwsze 15 minut obie drużyny miały problem z przeprowadzeniem bramkowej sytuacji. Nie oznacza to, że na boisku nie działo się absolutnie nic. Warta w tej fazie meczu zagrała całkiem odważnie, żwawo i nie wystraszyła się łodzian, którzy w tym sezonie przed własną publicznością na pięć spotkań przegrali zaledwie raz. Drugi kwadrans zaczął się od mocnego uderzenia ze strony gospodarzy. Przy długim podaniu do Sancheza, błąd popełnił Dawid Szymonowicz, ale jego błąd naprawili na spółkę Bogdan Tiru oraz Jędrzej Grobelny.

Do przerwy Warta broniła się mądrze, nie dopuszczając łodzian do stworzenia groźnej sytuacji. Pod koniec zrobiło się gorąco, bowiem Widzew mógł zdobyć bramkę, jednak ofensywni piłkarze gospodarze byli bardzo nieskuteczni. W pierwszej połowie - w 29. minucie - z boiska zejść musiał Miguel Luis. Był to efekt starcia, w jakim brał udział już w 1. minucie spotkania.

Druga odsłona to napór Widzewa. Ekipa z Dolnej Wildy została zepchnięta do głębokiej defensywy, ale widzewiacy nie potrafili przez spory czas przełamać. Dobrze w bramce spisywał się Jędrzej Grobelny, który rozgrywał prawdopodobnie najlepszy mecz w barwach Warty w swojej karierze.

Do samego końca warciarze się bronili się zaciekle, co się opłaciło. Warta zbyt wiele sytuacji sobie nie stworzyła, ale to wystarczyło, by wywieźć z Łodzi trzy punkty.