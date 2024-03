Wiadomości kryminalne z 18.03.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Zapraszamy na największe wydarzenie w branży laboratoryjnej To już jutro startują Targi Labs Expo 2024!!! Będziemy również tam i my! Chcesz poznać pracę policjantów i pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, którzy na co dzień realizują zadania w 13 rożnych dziedzinach kryminalistyki? Przyjdź, spotkaj się z nami i porozmawiaj. Czekamy na Was na stoisku A10 na terenie Międzynarodowe Targi Poznańskie Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych odbywają się w dniach 19-20 marca 2024 r.