Wiadomości kryminalne z 24.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Kronika kryminalna Poznania. Śledzimy profile facebookowe, które zajmują się tematyką kryminalną w Poznaniu i okolicach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się o kradzieżach, rozbojach, morderstwach czy wypadkach w mieście. Zobacz najnowsze materiały o wydarzeniach kryminalnych, które umieszczone są w naszym artykule.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Śledź razem z nami policyjne profile na Facebooku. Znajdziesz tu informacje o wypadkach, kradzieżach, pobiciach, zaginięciach... Każdy dzień przynosi mnóstwo pracy dla poznańskiej policji. Co wydarzyło się dziś?

Kronika kryminalna Poznania This is a re-share of a post

Złodziej elektronarzędzi długo nimi się nie nacieszył. This is a re-share of a post

Wyciągali dorosłych i dzieci z płonącego domu. Zatrzymali również podpalacza. To nasi policjanci z Nowego Tomyśla.

ZWOLNIJ I ŻYJ!

❗❗❗ W ostatnich dniach na terenie naszego miasta i powiatu doszło do kilku oszustw. Przestępcy nie ustają w wysiłkach ukierunkowanych na wzbogacenie się czyimś kosztem. Tym razem podszywają się pod pracowników instytucji finansowych, działających metodą "na pracownika banku” i „policjanta”. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i rozwagę nie tylko do seniorów! Tylko wczoraj w ten sposób dwie młode osoby w wieku 24 i 30 lat, na pozór mogło się wydawać zorientowanych o zagrożeniach czyhających ze strony oszustów - wpadło mimo wszystko w ich sidła. Stracili łącznie ponad 70 tys. złotych. ℹ️Szczegóły sprawy: https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzialania-policji/aktualnosci/dzialania-policji-1/253120,Poznan-Uwaga-na-oszustow-Policjanci-apeluja-nie-tylko-do-seniorow.html

Jak prezentuje się nasza nowa flota w porównaniu z tą z niemal ubiegłego wieku? Pamiętacie jeszcze poczciwego Poldka? 😉

W Kielcach ruszyła kolejna edycja targów #POLSECURE My zapraszamy do Poloneza, naszego radiowozu, który służył w Oddział Prewencji Policji w Poznaniu w latach 1999-2008🚔 Niewątpliwie kawał historii, nad którym obecnie opiekę sprawuje Wydział Transportu KWP. Przed targami mieliśmy okazję sfotografować naszego "Poldka" w towarzystwie nowych radiowozów, które niedawno zasiliły flotę Wielkopolskiej Policji i pełnią służbę na poznańskich ulicach👮‍♂️ Polska Policja Komenda Miejska Policji w Poznaniu 📸 Ł. Kędziora / KWP

Dzisiaj rozpoczęły się Securex - Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zapraszamy na stoisko Wielkopolskiej Policji do hali nr 6 w sektorze A👮‍♀️👮 Zobaczcie robota pirotechnicznego, drona policyjnego, pojazdy służbowe Oddziału Prewencji i Komisariatu Wodnego oraz wiele więcej! Czekamy na Was!🙂

Świetny i wrażliwy młody człowiek. Pomógł pobitemu seniorowi. Oddał mu własne buty i kurtkę. Zaprowadził do policjantów, którzy zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim syn starszego pana. Zabezpieczone znaczne ilości narkotyków. Zatrzymany 24-latek

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. 24-latek przy sobie i w mieszkaniu miał ponad 120 gramów marihuany i blisko 100 gramów 4-CMC. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. https://ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/253062,Zabezpieczone-znaczne-ilosci-narkotykow-Zatrzymany-24-latek.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR06msp9twj3BpN4UcuigsdgOQOkWrpbhJGWxEMLLGdHK50QrevqsYQ8AvA_aem_AfMv9iF9fL7ms6nWSHgNXGgn0h7Ry29V3ydiMUfHp4ADdWitBzQ0MHjC1NKu4hgx2q8oLmthqz--XPkD1MhM1GXS

👏👏👏 Policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodu w jednej z podpoznańskich miejscowości. Trzech złodziei wprowadziło znajdującego się przed posesją - Peugeot ‘a na lawetę i pospiesznie odjechali. Mundurowi w wyniku swojej pracy odzyskali skradzione auto. Złodzieje usłyszeli zarzuty. Dwóch z nich odpowie w warunkach recydywy. Szczegóły: https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzialania-policji/aktualnosci/dzialania-policji-1/253065,Kornik-Samochodowi-zlodzieje-w-rekach-policjantow.html Wielkopolska Policja #komsariatKórnik

