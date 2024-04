Wiadomości kryminalne z 26.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

👏👏👏 Policjant z Komisariatu Policji Poznań - Grunwald, w czasie wolnym od służby pomógł uczestnikom groźnego wypadku. Funkcjonariusz natychmiast udzielił pomocy poszkodowanym. Na miejsce wezwał służby ratunkowe i zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu ich przyjazdu. Policyjne motto "pomagamy i chronimy" towarzyszy nam nie tylko w codziennej służbie ale także i poza nią. Młodszy aspirant Tomasz Wojewoda, bo o nim mowa - jak sam wskazuje w rozmowie: „Choć zawsze powtarzam, że robię to co zrobić powinien każdy. Nie dla nagród. Liczę tylko, że dobro wraca i gdybym ja lub ktoś z moich bliskich potrzebował pomocy to też im ktoś pomoże na czas. Bo właśnie czas udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia jest najważniejszy”. Szczegóły postawy poznańskiego policjanta znajdziecie pod tym linkiem: https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzialania-policji/aktualnosci/dzialania-policji-1/253199,Grunwald-Policjant-w-czasie-wolnym-pomogl-uczestnikom-groznego-wypadku.html Polska Policja Wielkopolska Policja #komisariatGrunwald