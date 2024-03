Wiadomości kryminalne z 28.03.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Dzięki ciągłemu szkoleniu nasi wodniacy ratują to co najważniejsze, ludzkie życie🫡 Utonięcia, to problem nie tylko okresu wakacyjnego. Pamiętajmy, że woda bywa bardzo groźna, a w szczególności rzeka. Wiele osób decyduje się na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu na nadwarciańskich terenach. Dlatego w środę Policjanci z Komisariatu Wodnego, by utrzymać wysoką formę doskonalili swoje umiejętności w okolicach mostu Królowej Jadwigi na rzece Warcie. Wodniacy muszą utrzymać swój organizm w zdrowiu i w wysokiej kondycji fizycznej przez cały rok. Ich działanie to jedna z najtrudniejszych służb policyjnych. Są oni całkowicie odpowiedzialni nie tylko za osobę potrzebującą pomocy, ale również za swoje bezpieczeństwo. Podczas szkolenia policjanci doskonalili swoje umiejętności w zakresie przeprowadzenia akcji ratunkowej w przypadku zaistniałego wypadku na wodzie. Ćwiczyli podejmowanie osoby tonącej z wody, holowanie oraz asekurację przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratunkowego. Pamiętajmy, że przede wszystkim rzeka jest bardzo niebezpieczna i zdradliwa, a nurt rzeki utrudnia dopłynięcie do osoby tonącej. Czas reakcji jest niezwykle ważny! Jeśli widzimy osobę tonącą, natychmiast należy powiadomić służby ratunkowe dzwonić pod numer alarmowy 112. asp. Karolina Kunkel / KW KWP