Wielkie smażenie karpia dla potrzebujących. “Łączy nas troska o osoby ubogie”

- mówi siostra Józefa ze zgromadzenia sióstr św. Elżbiety.

Nad samym wejściem do kuchni, w której trwa wielkie smażenie karpia, widnieją słowa Bł. Matki Marii Merkert “Spojrzenie wstecz napełnia nas wdzięcznością wobec Boga”. Tę wdzięczność widać w oczach każdego wolontariusza pomagającego w przygotowaniu wigilii dla potrzebujących.

- To coroczne wydarzenie generuje bardzo dużo emocji, oprócz tego, że wiadomo jest tu dużo logistyki oraz intensywności. Jest to czas, gdzie przypominamy sobie, dlaczego to robimy i dla kogo to robimy. Chcemy też odnaleźć w każdej z tych osób Pana Jezusa. Ten uśmiech, którym dzielą się z nami ludzie naprawdę wiele dla nas znaczy