Wielkopolscy rolnicy wyjechali na drogi! Protesty w całym regionie. Zobacz zdjęcia

Jak tłumaczy nam Grzegorz Wysocki, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, europejscy rolnicy rozczarowani są zarówno Zielonym Ładem jak i bezcłowym importem towarów z Ukrainy.

Czytaj także: Znamy dokładne trasy protestacyjnych przejazdów rolników w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie spodziewać się kolumn ciągników!

– Do chwili obecnej rolnicy w ramach ekoschematów nie otrzymali z tego tytułu jakichkolwiek dopłat. Co więcej, nawet ich jeszcze dokładnie nie przeliczono. Rolnicy ponieśli dodatkowe koszty wdrażając wyższe standardy, rezygnując np. ze stosowania określonej ilości nawozów czy środków ochrony roślin. Kolejna kwestia to bezcłowy import towarów z Ukrainy. Jak możemy konkurować z tak potężnymi konglomeratami, które nie są zobowiązane do przestrzegania unijnych standardów? Wprowadźmy podobne na Ukrainie, wtedy sytuacja będzie uczciwa. Prowadząc taką politykę, Unia Europejska strzela sobie w kolano doprowadzając do upadku kolejnych gospodarstw rolnych