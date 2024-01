"Walczymy o przetrwanie". Wielkopolscy rolnicy protestowali w Cerekwicy pod Poznaniem!

Przemysław Kiejnich ze wsi Kobylniki stwierdził, że ludziom, którym zabiera się dochody, tak naprawdę odbiera się godność.

– My przecież nie walczymy o dobrobyt, a po prostu o przetrwanie i utrzymanie naszych gospodarstw. Komisja Europejska powinna dążyć do przywrócenia stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie i zorganizować temu krajowi eksport towarów np. do Afryki, a nie pozwalać zalewać europejski rynek. Przecież my nie mamy nic przeciwko Ukrainie. Tylko wymianę handlową należy zorganizować tutaj na konkurencyjnych zasadach.